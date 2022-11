Lublin. Ucznowie z VII LO jeszcze długo nie wrócą do siebie

To efekt przedłużających się prac w głównej siedzibie szkoły przy ul. Farbiarskiej, gdzie jedna z dwóch kondygnacji (dolna), mimo sprzeciwu uczniów i ich rodziców, jest przebudowywana na siedzibę dwóch miejskich przedszkoli. Mowa o przedszkolu, które działa dziś przy ul. Bronowickiej oraz placówce którą czasowo przeniesiono z Rynku na ul. Dożynkową.

Początkowo zakładano, że prace budowlane zakończą się w takim terminie, że licealiści wrócą tu z początkiem roku szkolnego. Potem okazało się, że to niemożliwe, a prezydent zarządził, że ogólniak jeszcze do końca października pozostanie w tymczasowej siedzibie przy ul. Krochmalnej.

Wtedy zakładano, że przebudowa zakończy się we wrześniu. Tego terminu nie udało się dotrzymać. Prezydent Lublina zdecydował, że liceum zostanie przy Krochmalnej jeszcze do końca stycznia 2023 r. Również do tego czasu w swych obecnych siedzibach mają działać dwa wspomniane przedszkola.