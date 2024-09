Przebudowa skweru im. abpa Życińskiego. Czy tym razem znajdzie się wykonawca?

Skwer znajdujący się nieopodal Centrum Spotkania Kultur budził już kontrowersje. Dotyczyły one pomnika księdza Idziego Radziszewskiego, który najpierw został usunięty z placu, a następnie ponownie zamontowany. W maju tego roku temat tego miejsca powrócił na tapet w lubelskim magistracie. Zdecydowano o odnowieniu małego parku, ale do dzisiaj prace nie ruszyły.

Pierwszy przetarg został rozpisany, jednak pojawiła się wtedy tylko jedna oferta. Garden Designers wyraziła chęć przeprowadzenia przebudowy skweru za kwotę blisko 1,5 mln zł. Było to jednak znacznie za dużo dla Ratusza, który na realizację tego zadania planował przeznaczyć maksymalnie 1 mln zł. Do podpisania umowy nie doszło. Władze miasta nie poddają się jednak w zamiarze zrealizowania tej inwestycji. Niedawno rozpisały kolejny przetarg. Potencjalny wykonawca termin na złożenie swojej oferty ma do 7 października br.

Przypomnijmy, w ramach rewitalizacji skwer ma zyskać nowe alejki z kostki granitowej. Z granitu wykonany zostanie również nowy cokół pod pomnik ks. Idziego Radziszewskiego. Zamówienie przewiduje także dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej, oświetlenia i rekultywację terenu oraz nasadzenia drzew liściastych. W planach jest też nowy trawnik. Na skwerze pojawi się dodatkowo monitoring miejski i hot-spot.