Przegląd tygodnia, czyli sprawdzamy co słychać w wyższych sferach

Z ŻYCIA SFER WYŻSZYCH

Ach, co to był za wernisaż! Na Zamku crème de la crème lubelskiej high socjety, wytworne toalety, tu Francja, tam elegancja, lokalni oligarchowie, ale na szczęście nikt po rusku. Niestety, za wysokie progi na nasze nogi, więc z wielką sztuką mogliśmy poobcować jedynie poprzez gapienie się w kolejne zdjęcia w lokalnych i światowych mediach. I z ręką na sercu przyznajemy, że ten zielony to pani Tamarze rzeczywiście bardzo się udał.

Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy nie prześledzili, jak za nasze 100 tys. PLN przekazane przez Męża Stanu Żonie na Zamku promuje się na wystawie gmina. No i naszym zdaniem coś poszło nie tak:

Pełno jakiegoś Lublina, ale o Jakubowicach to nawet w ulotce się nie zająknęli