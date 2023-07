Przekraczasz granicę z pokaźną sumką? Trzeba to zgłosić

Puławy odetchną. 38-latka aresztowana za znęcanie, groźby i nękanie

To trwało długo, a zachowanie mieszkanki Puław mocno dało się we znaki mieszkańcom miasta. I choć początkowo po każdej interwencji kobieta wychodziła na wolność, to ostatecznie, dzięki zeznaniom pokrzywdzonych, udało się jej przedstawić poważne zarzuty. Trafi za kratki.