Przenieś się do świata baśni. A to za sprawą Parku Lumina

Od początku listopada, do końca lutego lublinianie będą mogli przenieść się do świata baśni nie ruszając się z miasta. Istnieją tylko 4 takie miejsca w Polsce, 6 za granicą, tworzą je miliony światełek i nieco mniej energii, bo jest ekologicznie.

– Nasze parki zużywają około 25 kilowatów na godzinę. Żeby zobrazować co to znaczy to mniej energii niż zużywa przeciętna restauracja w centrum Lublina – mówi dyrektor Lumina Park, Jan Szagdaj.