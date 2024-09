„Przestrzenie Sztuki – Taniec”

Podczas środowej konferencji prasowej w Centrum Kultury w Lublinie Kierownik Lubelskiego Teatru Tańca Ryszard Kalinowski poinformował, że głównym celem programu jest popularyzacja tańca na płaszczyźnie artystycznej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. Według Kalinowskiego większość artystów traktuje taniec jako rozrywkę, a nie temat do refleksji.

- My tworząc ten program założyliśmy, że będziemy poruszać się po czterech płaszczyznach: artystycznej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. Najczęściej spotykamy się w tańcu z aktywnością artystyczną, tworzymy spektakle, oglądamy je, organizujemy warsztaty, pokazujemy filmy taneczne, organizujemy kursy taneczne, ale brakowało nam społecznej i prozdrowotnej warstwy. One się łączą, dlatego że idziemy do seniorów z naszymi propozycjami np. warsztatami ruchowymi i ich integrujemy. Często są zorganizowani w jakiś grupach, a to pozwala jeszcze bardziej im się zżyć, dlatego że nie są tylko biernymi odbiorcami. W tańcu muszą uczestniczyć, poruszać, zbliżyć, być ze sobą w jakiś relacjach, parach, grupach. Coś mówią, uzgadniają, ale jednocześnie muszą cieleśnie, w tym uczestniczyć- tłumaczył Ryszard Kalinowski, Kierownik Lubelskiego Teatru Tańca.

Kalinowski podkreślił, że taniec jest dla wielu wyzwaniem, który pozwala na zmianę relacji na bardziej intymną i osobistą. Seniorzy dzięki warsztatom z tańca dobrze się bawią i otwierają. -Cechą naszego społeczeństwa jest trzymanie się na dystans, unikamy kontaktu, zwracamy uwagę na wygląd. Taniec pozwala na porozumienie się z drugą osobą i nawiązanie relacji- mówił kierownik Lubelskiego Teatru Tańca.

Dotychczas w Lublinie zorganizowano ogólnopolskie spotkania z tańcem dla dzieci i młodzieży „Balans", konkurs street dance „Poka Styl” i kilka spektakli. W kolejnych tygodniach zaplanowano m.in. przegląd etiud tanecznych młodych artystów „Lubelska Scena Tańca” którą będzie można zobaczyć 20 września, spektakl „Hotel H. ****” w reżyserii Dominiki Knapik z choreografią zespołu Hertz Haus, która odbędzie się 21 września oraz premierę spektaklu „Fashion Beach” z choreografią i reżyserią Stefano Silvino. Pokazy odbędą się w Centrum Kultury w Lublinie, w którym działa Lubelski Teatr Tańca.

Agnieszka Sikorska tancerka i performerka zauważyła, że udział w projekcie może być cennym doświadczeniem dla artystów niezależnych. Wg. artystki "daje miejsce do działania, zaistnienia, motywuje i podnosi na duchu”.

- Mówimy, że sport jest zdrowy, że daje nam korzyści fizyczne, które przekładają się na korzyści intelektualne, ale również mentalne i witalne. Gdy spojrzymy z perspektywy fizyczności na ruch w tańcu, de facto mamy do czynienia z kulturą fizyczną. To jest kultura człowieka ruchu, który musi ten ruch wykonywać precyzyjnie, w różnym czasie i tempie. Musi też być zgrany zespołowo. To jest poziom, który sport nam wypełnia - mówiła prof. Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

I kontynuowała: - Chcę pokazać pewną wartość, którą naukowcy od lat widzą. Jest w tańcu jakieś dobro skonkretyzowane w tańcu, które daje człowiekowi coś ekstra, czego nie daje codzienność, poza zdrowiem fizycznym o którym mówiłam. Po pierwsze daje tożsamość i integralność ze samym sobą, bo my tym tańcem, tym ruchem coś mówimy. Czasami nie umiemy powiedzieć tego słowem, to zrobimy to ruchem. Jeżeli ten ruch jest skomponowany z innymi to zaczyna się rodzić taka integralność społeczna ja tobie ty mi, ty mnie podniesiesz, ja obok ciebie przejdę, jesteś dla mnie przyjacielem, bo my jesteśmy razem w jednej przestrzeni- tłumaczyła prof.

Program taneczny PS stawia na pierwszym miejscu umożliwienie pracy artystom tańca, którzy nie posiadają stałego miejsca do pracy twórczej i prezentacji swoich dokonań i nie mają stałego dostępu do infrastruktury kultury.

Lokalnym operatorem Programu Przestrzenie Sztuki – Taniec na lata 2024-2025 w regionie lubelskim jest Centrum Kultury w Lublinie z działającym w jego strukturach Lubelskim Teatrem Tańca, który współtworzy zasady i cele Programu razem z NIMiT oraz pozostałymi Operatorami od 2020 roku. Każdy z Operatorów Przestrzeni Sztuki – Taniec otrzyma w latach 2024-2025 dofinansowanie w łącznej kwocie 950 000 złotych, a więc 475 000 złotych na każdy rok realizacji Programu. Operatorzy zobowiązani są do zapewnienia wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) na poziomie minimum 20% otrzymanych środków. Innymi Operatorami Programu Przestrzeni Sztuki – Taniec w latach 2024-2025 są: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca/Białostocki Teatr Lalek/Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku, Kielecki Teatr Tańca w Kielcach oraz Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu.