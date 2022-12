Przestrzenie Sztuki. Nie tylko fenomenalny "Ryngraf"

Seria Galaxy S z rysikiem? Poznaj zalety tego rozwiązania!

Samsung Galaxy S to seria modeli smartfonów, których raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Marka przyzwyczaiła nas już do jakości wykonania i podzespołów, jakie można znaleźć w tych telefonach, jednak w nowym Samsungu serii S, S22 Ultra, nie zabrakło także pewnej nowości. Jest nią rysik S Pen, znany wcześniej z serii Note. W tym artykule zastanowimy się, czy jego dodanie do smartfona było trafionym pomysłem i jakie czynności możemy wykonać za jego pomocą. Zapraszamy do czytania!