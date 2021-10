Przy III LO w Lublinie zakopali kapsułę czasu. Co jest w środku?

Na placu Wolności z okazji Święta Drzewa, któremu patronowały Lasy Państwowe i UMCS posadzono dąb 100-lecia III LO im. Unii Lubelskiej. W poniedziałek złożona też została Kapsuła Czasu zawierająca listy uczniów do swoich kolegów i koleżanek za 100 lat.

Jak zauważają uczniowie III LO pomysł, by pisać listy do potomnych był dość prosty i pewnie zaczerpnięty z amerykańskich filmów, w których ten motyw często się pojawia. Jednak przygotowanie Kapsuły pobudziło ich do refleksji. Unici uznali, że zawarte w listach informacje mogą mieć znaczną wartość historyczną dla naukowców i historyków w 2121 roku. Z myślą o adresatach próbowali opisać im swoją szkołę.

A tablice mamy zielone

– Na pierwszym piętrze stoją maksimusy – czarne super miękkie kanapy, na których odpoczywamy na przerwach; kilka popiersi wielkich artystów, dwa automaty z przekąskami i kawą, sklepik szkolny. Myślę, że ten opis jest tutaj istotny: w końcu dzieli nas 100 lat, a do tego czasu sporo musiało się pozmieniać. U Was budynek Unii pewnie ma inny kolor, ponieważ już po pół wieku odpadł tynk i zeszła farba. Możliwe, że szkoła doczekała się własnego boiska, a drzewo na dziedzińcu przewróciło się ze starości, a na jego miejscu posadzono nowe. Jesteśmy ciekawi czy w 2121 Unia choć trochę przypomina jeszcze Unię; może w waszych czasach jest to zupełnie inny budynek: bardzo nowoczesny, z samootwierajacymi się drzwiami, bez zielonych tablic, ale z wielkimi ekranami 3D, na którym pokazywane są prezentacje i materiały do lekcji, a uczniowie siedzą w okularach VR, z iPadami zamiast zeszytów i rysikami zamiast długopisów – piszą autorzy jednego z kilkunastu listów jakie trafiły do Kapsuły, która ma być otwarta za 100 lat.

Udało nam się?

– Obecnie mówi się, że jesteśmy na pograniczu katastrofy klimatycznej, coraz więcej terenów płonie, wielkie obszary lasów są wycinane, a globalne ocieplenie to gigantyczny problem. My, jako młode pokolenie, staramy się na tyle, na ile jest to możliwe, zapobiegać katastroficznym skutkom ludzkiej działalności na Ziemi. Czy nasze próby jej ratowania przyniosły skutki? – zastanawiają się uczniowie z klasy 2F.

Ze swoimi czytelnikami dzielą się refleksjami życia w pandemii, relacjonują, że już w październiku 2020 przestali przychodzić do szkoły i uczyli się online przez prawie całą pierwszą klasę. Teraz chodzą na lekcje stacjonarnie, ale nie opuszcza ich stres, że w każdej chwili sytuacja związana z pandemią koronawirusa może spowodować zamknięcie szkół.

– Jako klasa jesteśmy dosyć dużą, energiczną (chociaż nauczyciele używają raczej słowa "głośną") grupą i mimo tego że większość lekcji mieliśmy w trybie online w pewnym sensie już jesteśmy sobie bliscy. Charakterystyczne dla Unii są teraz rzeźby wybitnych postaci. Może w Waszych czasach są tam teraz twarze kogoś z naszej klasy, (chociaż to raczej z naszej strony byłyby lekko wygórowane ambicje). Mamy nadzieję, że wystrój szkoły się zmienił i nie musicie siedzieć przy stuletnich ławkach – pisze 2F. I sugeruje, by czytelnicy poszukali piosenek absolwentki III LO, Beaty Kozidrak, które będą dla nich tak stare jak w 2021 roku utwory Debussy’ego czy Czajkowskiego.

Dobra duszy i klasy

– Unito przyszłego wieku, by nie brakowało Tobie tego, co chwalebne w człowieku: mądrości, ambicji, dobra duszy, niech Nasza szkoła młodości się przysłuży. Serdeczne pozdrowienia – dla Was z przyszłości – składają z przeszłości Humisie z 2D.

Gdyby mogli, autorzy z klasy 2D o profilu humanistycznym, by chcieli wiedzieć jak zmieniła się szkoła w ciągu 100 lat. – Ciekawe czy powstało duże boisko do różnych sportów, gdyż my mieliśmy tylko plac z jednym koszem i parkingiem jednocześnie... W niezapomnianej sali 15 wisiał obraz Sora Styczyńskiego jako króla, ciekawe, czy wciąż się tam znajduje. I co ważniejsze, czy ktoś poukładał mapy w sali 15 i czy naprawdę jest za to poprawa oceny... Zastanawiamy się – czy dalej mówicie na salę nr 28 „akwarium”, tak jak zawsze mieliśmy to w zwyczaju? Ciekawe, czy w sali 14 wciąż wisi „inspirujący” napis o fizyce? A w sali 11 o nauce dla życia? I maja nadzieję, że za 100 lat w Unii będą jakieś dodatkowe zajęcia, takie jak słynny w ich czasach chór Kantylena czy SKS itp. – Są one niezwykle rozwijające i bardzo polecane!

1B Mat-Fiz-Inf (rok urodzenia 2006) ma dla swoich praprawnuków kilka rad dotyczących bycia Unitą. Od tak codziennych jak: „przed każdą lekcją moczcie gąbki i starannie je wyciskajcie!” czy „nie denerwujcie nauczycieli” po egzystencjalne, odnoszące się do trudnej dla nich sytuacji pandemii: „nigdy nie idźcie na lekcje zdalne, bo o wiele lepsze są stacjonarne!” „klasa, będąca motywacją, by rano wstawać z łóżka, jest najlepszą sprawą, jaka może się Wam przydarzyć. Dbajcie więc o swoją „drugą rodzinę”, bo będziecie spotykać się w tym gronie przez kolejne 4 lata”.

Akcja drzewo

Oprócz III LO w akcji sadzenia drzew brało udział wiele innych szkół, przy których pojawiło się w sumie 40 dębów szypułkowych. To w Lublinie: V i IX LO, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach; II LO w Krasnymstawie; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach; I LO w Zamościu; Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku; Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie; I LO w Krasnymstawie; II LO w Lubartowie; I LO w Biłgoraju oraz Zespół Szkół w Poniatowej.

100 lat III LO

13 października będzie Święto Szkoły. O godz.10.45 z placu Wolności wyruszy pochód 200 uczniów klas pierwszych w asyście werblistów i żonglerów przebranych w stroje renesansowe z Domu Kultury nr 2 pod pomnik Unii Lubelskiej; o godz. 11 .00 zostanie złożona wiązanka kwiatów i zrobione pamiątkowe zdjęcie z udziałem uczestników i zaproszonych gości; 11. 45 ślubowanie klas pierwszych w budynku III LO.