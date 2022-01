Komunikacja miejska w Lublinie. Od poniedziałku przybędzie kursów

Czy "Jagodowe Trendy" wrócą do Kraśnika? Organizatorzy odpowiadają

Jest szansa, na to by "Jagodowe Trendy" – największe w Polsce spotkanie producentów owoców miękkich, wróciły do Kraśnika. W właśnie mieście konferencja, na którą przyjeżdżają producenci owoców jagodowych z regionu, kraju i spoza Polski odbywała się przez 15 lat.