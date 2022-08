Przybędzie świateł na ul. Jana Pawła II w Lublinie

Budowa centrum handlowego Węglin Park jest już mocno zaawansowana i może się zakończyć jeszcze w tym roku. Nie powstaje tutaj typowa galeria handlowa z korytarzami, z których wchodzi się do sklepów. Nowe centrum handlowe będzie działać na podobnej zasadzie, co obiekty istniejące na Czechowie obok ronda Kilara albo przy skrzyżowaniu Diamentowej z Wrotkowską, gdzie do wszystkich sklepów wchodzi się z ulicy. Przy ul. Jana Pawła II największym sklepem ma być Aldi.

Przebudują też zjazd

Firma, która tworzy nowe centrum handlowe na Węglinie, planuje już przebudowę skrzyżowania koło swojego obiektu. Chodzi o miejsce, w którym od ul. Jana Pawła II (tuż przed sklepem meblowym Agata) odchodzi droga wzdłuż ogródków działkowych w stronę sklepu Bricoman. Dzisiaj jest tu główny wjazd na budowę.

Spółka Węglin Retail Park złożyła już do Urzędu Miasta wniosek o pozwolenie na przebudowę drogi oraz jej oświetlenia i sieci trolejbusowej.

– Postępowanie administracyjne jest w początkowej fazie – informuje Joanna Stryczewska z lubelskiego Ratusza. – Trwa weryfikacja wniosku pod kątem spełnienia wymogów formalno-prawnych.

Co ma się tu zmienić

Dzisiaj na teren inwestycji można zjechać z ul. Jana Pawła II wyłącznie z jezdni prowadzącej w kierunku al. Kraśnickiej, a wyjeżdżając z budowy do ul. Jana Pawła II można skręcić tylko w prawo.

Po przebudowie ma tu powstać pełne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, a do nowego centrum handlowego będą mogli skręcić również kierowcy jadący ul. Jana Pawła II od strony al. Kraśnickiej.

– Załączona do wniosku o pozwolenie na budowę obejmuje zarówno sygnalizację świetlną, jak też przebudowę zatoki, budowę przejścia dla pieszych oraz lewoskręt – informuje Stryczewska.

Takie są uzgodnienia

Zakres przebudowy ul. Jana Pawła II został już wcześniej uzgodniony przez inwestora z Zarządem Dróg i Mostów, więc pozwolenie na budowę jest w zasadzie tylko formalnością.

– Porozumienie zawarte z Zarządem Dróg i Mostów zakłada realizację lewoskrętu do zjazdu z ul. Jana Pawła II wraz z sygnalizacją, przejściem dla pieszych i zatoką autobusową po stronie inwestycji – przyznaje Stryczewska. – Możliwy będzie również wyjazd z terenu inwestycji w lewo, w ulicę Jana Pawła II.