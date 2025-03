Alergie wiosenne – jak się przygotować i wzmocnić odporność?

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Niestety, dla wielu osób to również okres, w którym nasilają się objawy alergii. Unoszące się w powietrzu pyłki potrafią skutecznie zepsuć radość z cieplejszych dni, powodując uciążliwe dolegliwości, takie jak katar sienny, łzawienie oczu, kichanie czy trudności z oddychaniem. Jak przygotować się na sezon alergiczny?