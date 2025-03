Przyszła wiosna ! To hasło brzmi od samego rana w centrum miasta Lublin

Uroczystość rozpoczęła się od takich słów jak „dzień dobry", „ Cześć „ po których dzieci przystąpiły do barwnych zabaw tematycznych. Mali uczestnicy, przebrani za kwiatki, motylki i pszczółki, wprowadzili wszystkich w prawdziwie wiosenny nastrój. Dzieci tańczyły, śpiewały, brały udział w konkursach, oraz odgadywały zagadki, czytane przez Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępcą prezydenta miasta Lublin.

- Bardzo wam dziękujemy i nisko się kłaniamy, ponieważ sprawiliście że nasz dzień, zazwyczaj taki bardzo szary w ratuszu, taki codzienny, zamieniliście w przepiękny dzień. Naprawdę od pół godziny słyszymy, bo mamy otwarte okna, piękne uśmiechy, słyszymy ten cudowny wrzaski gwar, uczyniliście nasz dzień wyjątkowyw - mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów był konkurs wiedzy „Co wy wiecie na temat wiosny?", gdzie były zadawane pytania „ Jakie ubranie wybieramy na wiosnę?” oraz „ Jaki kwiatek zwiastuje przyjście wiosny?” Dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania, za co najlepszy uczestniczy otrzymywali prezenty. Pojawił się również najważniejszy symbol wiosny – Marzanna.

Tradycyjnie lubelski trębacz zagrał wiosenną melodię, tym samym obwieszczając przyjście wiosny. Koziołek Onufry, który dumnie stoi na schodach ratusza, został przyozdobiony w elegancką, wiosenną stylizację.

Na zakończenie uroczystości każdy przedszkolak otrzymał specjalną wiosenną opaskę, która będzie przypominać o tym wyjątkowym dniu.

Wiosenne spotkanie dostarczyło mnóstwo radości nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Wydarzenie stanowiło dobrą okazję do nauki poprzez zabawę i integracji najmłodszych mieszkańców miasta. Widok rozbawionych maluchów w kolorowych strojach był najlepszym dowodem na to, że wiosna oficjalnie zawitała do Lubli

na.