PSZOK w Lublinie w nowym miejscu. Jakie odpady można tu przywieźć?

PSZOK to miejsce, do którego można przywieźć odpady, których nie wyrzuca się do zwykłego kontenera na odpady. Do końca marca 2016 r. taki punkt działał przy ul. Metalurgicznej 17a, później zmieniono lokalizację na Głuską 6.

Wczoraj po raz ostatni można było tu przyjechać z odpadami, od dziś trzeba jeździć na Metalurgiczną 13k. – Dojazd do nowej lokalizacji możliwy jest od ul. Mełgiewskiej lub od ul. Grygowej – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. Punkt działa od poniedziałku do piątku między godziną 10 a 18.

Jeszcze rok temu zakładano, że punkt zostanie przeniesiony na ul. Plewińskiego, na nieruchomość położoną obok Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. W styczniu zeszłego roku Rada Miasta za namową prezydenta zgodziła się na przekazanie tej działki (0,4 ha) Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, które prowadzi PSZOK.

Dlaczego punkt nie powstał przy ul. Plewińskiego? – Ta lokalizacja wciąż jest brana pod uwagę, ale w dalszej przyszłości – wyjaśnia Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – Działki przy ul. Plewińskiego obecnie są niezabudowane, nie posiadają jakiejkolwiek infrastruktury technicznej, w tym podłączenia do mediów. LPGK będzie dążyło do pozyskania zewnętrznego finansowania na budowę kompleksowego PSZOK na wskazanych działkach. Lokalizacja przy Metalurgicznej, do której PSZOK został obecnie przeniesiony, posiadała niezbędną infrastrukturę, wobec czego możliwe było niezwłoczne rozpoczęcie działalności bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych.

Co można przywieźć do PSZOK?

Zużyte opony z pojazdów, których używa się w gospodarstwie domowym, czyli z aut osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do wspomnianych pojazdów. Każde gospodarstwo domowe może dostarczyć w ciągu roku osiem opon.

Punkt przyjmuje też odpady budowlane i rozbiórkowe z budynków mieszkalnych, jak np. gruz, drewno, potłuczona ceramika oraz tynk. Nie można za to przywieźć opakowań po farbach i lakierach, eternitu lub papy. Jedno gospodarstwo może oddać rocznie dwie tony.

Limity nie obowiązują w przypadku odpadów wielkogabarytowych, w tym starych mebli, okien, sedesu, wanny, umywalki, desek, choinki lub wózka dziecięcego.

Nie można za to przynieść starego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, np. lodówki lub popsutej klawiatury komputerowej.