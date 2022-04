Pub w Lublinie pokazał „pana co nie płaci”. Jaki efekt?

– Bardzo prosimy Pana ze zdjęcia, który "zapomniał" wrócić do naszego lokalu, aby uregulować rachunek. Jeżeli dziś do 22 nie zapłaci Pan rachunku na 110 zł, nagrania z kilku kamer trafią na policję, a za zgodą policji na naszej stronie udostępnimy nagranie bez zasłaniania twarzy. Do zobaczenia – taki komunikat w środę około godziny 14 wystosował popularny w mieście pub Czarna Owca.

Na swoim profilu facebookwym umieścił zdjęcie „pana” z zasłoniętą twarzą.

Czy ogłoszenie przyniosło efekt?

– Jeszcze nie zapłacił – usłyszeliśmy w piątek w Czarnej Owcy, ale wygląda na to, że sprawa zakończy się dobrze. Do pubu zgłosiła się osoba trzecia i wygląda na to, że „pan” jednak ureguluje rachunek.

To nie jedyna tego typu sytuacja w historii Czarnej Owcy. W 2018 roku klub umieścił w sieci zdjęcia z monitoringu, na których widać było kilka młodych osób. Na zdjęciach było widać, jak jedna z dziewczyn zrywa baner, a dwójka jej znajomych stoi z boku i się śmieje.

Wtedy klub także postawił dziewczynie ultimatum. Albo odda baner kosztujący 650 zł, albo będzie gwiazdą sieci, ale bez zamazanej twarzy.

Wtedy też to zadziałało.