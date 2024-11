Większość ratuje mandaty pięciu radnych prezydenta

Już po czwartkowym głosowaniu Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka wydał oświadczenie. Jego treść poniżej:

Pragniemy poinformować, że skierowaliśmy pisma do Rady Etyki Mediów oraz instytucji i podmiotów finansujących Fundację Wolności – wydawcę portalu „Jawny Lublin”. W pismach tych zwracamy uwagę na upolitycznienie, wyraźną stronniczość tego medium, sprzyjanie jednej stronie sceny politycznej oraz przygotowywanie materiałów „pod tezę” w taki sposób, by sugerowały odbiorcom, że są prawdziwe i potwierdzone. To nieuczciwe i niezgodne ze sztuką dziennikarską.

Fundacja określa siebie jako niezależny podmiot, wydający niezależne medium, tymczasem od dawna jest tubą propagandową PiS. Skupiając krytyczną uwagę na rzeczywistych i domniemanych potknięciach radnych Klubu Krzysztofa Żuka, pomija milczeniem analogiczne kwestie po stronie klubu Radnych PiS.

Ta „niezależna” fundacja milczeniem pomija fakt, że jej prezes Krzysztof Jakubowski w przeszłości startował do Rady Miasta z list PiS, jej współpracownik Bartłomiej Bałaban został pracownikiem TVP Lublin w czasie rządów PiS, szkalującym działalność ówczesnej opozycji, następnie objął stanowisko w zarządzie województwa kierowanego przez marszałka z PiS jako przedstawiciel Solidarnej Polski, a dziś jest członkiem Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Lublin.

Współpraca Fundacji, wydawanego przez nią portalu i prawej strony sceny politycznej, zaskutkowała projektami uchwał radnych PiS o wygaszenie mandatów pięciu radnych Klubu prezydenckiego. Jedynym uzasadnieniem projektów tych uchwał jest artykuł prasowy Jawnego Lublina, niepotwierdzony w żadnym rzetelnym i faktycznie obiektywnym źródle. Dziwi to tym bardziej, że na czele Klubu Radnych PiS stoi dr Robert Derewenda, wykształcony i aktywny historyk, który powinien przecież wiedzieć, że informacja staje się faktem, dopiero gdy znajduje potwierdzenie w co najmniej dwóch odrębnych źródłach.

Przypominamy, że opisane przez portal Radne złożyły oświadczenia, że ich miejsce zamieszkania jest zgodne z deklaracjami złożonymi do Miejskiej Komisji Wyborczej. Mieszkają i działają w Lublinie, tu też rozliczają swoje podatki.

W załączeniu przekazuję pismo skierowane do Rady Etyki Mediów. Podobne pisma kierujemy do ministerstw, fundacji i innych podmiotów finansujących Fundację Wolności i wydawany przez nią portal Jawny Lublin.