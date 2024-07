Raj dla fanów stylu vintage (zdjęcia)

Jarmark Holeński - święto tradycji

Raz w roku niewielka wieś Hola na terenie gminy Stary Brus w powiecie włodawskim, staje sie miejscem do którego zmierzają mieszkańcy z całej Lubelszczyzny. Od dwudziestu sześciu lat łączy nierozerwalnie wydarzenie kulturalne i religijne, które maja za zadanie ocalić od zapomnienia to co nadbużańskie