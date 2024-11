Raz, dwa, trzy "i,,...

- Na festiwalu zagramy spektakle dla dzieci i dla dorosłych. "Magiczne i" to nasze najmłodsze dziecko, które łączy iluzję i improwizację. Festiwal jest po to, by szerzyć idee iprowizacji, by publiczność dowiedziała się co to jest a my mogli pokazywać to co lubimy - mówił Bogusław Byrski.

Pierwszy spektakl „Magiczne i” odbył się w sobotę połączył magię i improwizację, tworząc interaktywną przestrzeń, w której publiczność stała się częścią przedstawienia. W roli głównej wystąpił Jerzy Buczyński, iluzjonista znany z programu „Magicy z ulicy”, który razem z Barbarą Szarwiło (aktorką serialową i teatralną), Karoliną Hordyjewicz (muzyczką i artystką estradową), Kacprem Kubcem (aktorem teatralnym i filmowym), Bogusławem Byrskim (aktorem i reżyserem) oraz Adamem Organistą (aktorem improwizatorem) stworzył unikalne widowisko, które nigdy się nie powtórzy. Widzowie mieli możliwość wpływania na przebieg spektaklu, podając aktorom pomysły, które stawały się fundamentem nowej fabuły. To wydarzenie, pełne magii i improwizacji, dostarczyło publiczności niezapomnianych wrażeń.

Już jutro w niedzielę 24 listopada o godzinie 18:00 odbędzie się „Impro Show”, w którym artyści oddadzą stery w ręce publiczności, tworząc na żywo sceny na zadany przez nią temat. Improwizowane piosenki oraz dynamiczne i pełne emocji wydarzenia sprawią, że każdy występ będzie wyjątkowy. 25 listopada o 9:00 odbędzie się „Dziecięcy Teatr Wyobraźni” – spektakl, w którym najmłodsze dzieci będą mogły wpływać na przebieg przedstawienia, a improwizowane piosenki wprowadzą dodatkową radość. O godzinie 11:00 zaplanowano spektakl „Impro bajka – Nadchodzą Mikołajki”, który będzie dedykowany uczniom szkół podstawowych, a aktorzy stworzą na żywo bajkę, której przebieg będzie zależał od sugestii dzieci. Tego samego dnia, o 13:00, młodzież szkół ponadpodstawowych weźmie udział w spektaklu „Czy ja już jestem dorosły?”, gdzie młodzi widzowie będą współtworzyć fabułę pełną humoru, emocji oraz improwizowanych piosenek.

Każde wydarzenie festiwalu zakończy się warsztatami z improwizacji teatralnej, które pozwolą uczestnikom rozwijać swoje umiejętności i kreatywność.