Razem silniejsze. Lubelski PCK wspiera kobiety

Masakra na drodze powiatowej. Śmiertelna czołówka w Cześnikach

22-letni kierowca zginął w audi po czołowym zderzeniu z volvo. Mimo że trafił do szpitala, to medycy nie zdołali uratować jego życia. Obrażenia były zbyt rozległe. Do szpitala trafił również 63-latek kierujący volvo.