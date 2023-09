W klinice, a jakby na łące albo w kosmosie. Tak rehabilitują w Lublinie

Pacjenci mogą w ciągu chwili przenieść się np. na łąkę, do parku, w kosmos lub do wirtualnego domu, gdzie wykonują codzienne czynności i wchodzą w interakcje w nowej przestrzeni. To wszystko za sprawą okularów VR, które zakładane są chorym na czas ćwiczeń. Dzięki temu, „wychodzą” oni poza szpitalną salę.

– To rozwiązanie dotyczy pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami neurologicznymi, ale nie tylko. Wykorzystujemy do tego egzoszkielet i gogle VR. Okulary służą do tego, aby przenieść pacjenta w piękniejszą i bardziej stymulującą przestrzeń, która umożliwi szybszy powrót do zdrowia. Jeśli dany pacjent mógłby dojść do zdrowia w przeciągu np. pół roku, to my jesteśmy w stanie skrócić ten czas być może nawet o połowę. Nie jest to oczywiste, bo dla każdego pacjenta różne rzeczy będą benefitem. Jeden z pacjentów będzie chciał szybciej chodzić, a drugi powrócić do pracy – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK4 w Lublinie.

Od czerwca, w grupie badawczej, która testowała skuteczność okularów z wirtualną rzeczywistością było 18 pacjentów. Na ten moment, ćwiczenia w okularach wykonuje 4 pacjentów kliniki. W grupie badawczej są głównie osoby po udarach, ale też po urazach rdzenia kręgowego, z zespołem Sudecka (powikłania po urazach narządu ruchu w formie zaniku mięsni i sztywnienia stawów), po uszkodzeniu splotu ramiennego czy po złamaniach kończyn górnych. Rozwiązanie poprawia stan psychiczny pacjentów, którzy mogą na chwilę zapomnieć o schorzeniach.