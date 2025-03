1,5 miliarda na politykę społeczną w województwie lubelskim. Ministra przyjechała z dobrą nowiną

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła podczas konferencji w Lublinie rekordowe inwestycje w politykę społeczną. W tym roku na województwo lubelskie trafi blisko półtora miliarda złotych, z czego znaczną część przeznaczono na programy wspierające rodziny, dzieci i seniorów.

- Bezpieczeństwo polskich rodzin to priorytet - mówiła ministra. Wśród kluczowych inicjatyw znalazło się wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz chorych noworodków. Dodatkowo, w regionie utworzono już 2000 nowych miejsc żłobkowych, m.in. w Bełżycach i Bychawie. Wszystko to po to, aby likwidować tzw. białe plamy, czyli gminy, w których nie ma dostępu do opieki żłobkowej. W całej Polsce ma to być 35 tys. nowych miejsc.

Program „Aktywny rodzic” cieszy się ogromną popularnością – w całej Polsce wypłacono już 670 tys. świadczeń na łączną kwotę 962 milionów złotych – przekazała w Lublinie Dziemianowicz-Bąk. Dofinansowanie do żłobków sięga 1500 zł miesięcznie, co ma ułatwić rodzicom powrót do pracy.

Nie zapomniano również o seniorach. Od 1 lipca ruszają wypłaty z programu renty wdowiej, na który wpłynęło już ponad 620 tys. wniosków. Ma to być szansa na poprawę sytuacji finansowej samotnych osób starszych, szczególnie na terenach wiejskich.

Ministra podkreśliła także wagę reformy systemu pieczy zastępczej, która ma na celu deinstytucjonalizację i wsparcie rodzin zastępczych. Działania obejmują m.in. centralny rejestr pieczy oraz dodatki motywacyjne dla opiekunów.

W planach jest również uproszczenie systemu orzecznictwa dla osób z niepełnosprawnościami, aby ograniczyć liczbę koniecznych wizyt w komisjach.

– Polityka społeczna to inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo dnia codziennego, które tak jest równie ważne jak silne, bezpieczne zewnętrzne granice - podsumowała ministra.