Rekordzista dostał 32 tys. zł. Tak nagradza lubelski marszałek. Na liście 1014 osoby

Z „jawnej” grupy najmniej, bo jedynie 1300 zł, dostała Gabriela Janicka (kieruje oddziałem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów). Niewiele więcej – po 1500 zł – trafiło do Małgorzaty Bieniek (Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia) i Katarzyny Winiarczyk (Departament Zarządzania RPO). Róża Dyrka, do wczoraj sekretarz województwa lubelskiego (zgodnie z jej oświadczeniem majątkowym za 2021 rok nie miała żadnych oszczędności), dostała 10 tys. zł nagrody. tyle samo otrzymał Janusz Bodziacki, były burmistrz Lubartowa z PiS, obecnie dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych (160 tys. zł oszczędności), czy Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, która w 2019 roku z list PiS startowała do Sejmu (18,3 tys. zł oszczędności). Z kolei Marek Krakowski, do wczoraj dyr. Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa (nie ma oszczędności) – dostał o 2 tys. zł mniej.

Druga, „tajna” lista, liczy 992 pozycji. Są na niej tylko kwoty – od 400 zł do 20 tys. zł.

Pełna lista znajduje się w galerii zdjęć.

Gdy pokazaliśmy wykaz nagród kilku pracownikom, nie kryli oburzenia. – Nagroda, którą otrzymałem, jest jedną z najniższych. Dyrekcja rozdaje je nie według tego, kto jak pracuje i jakie zadania realizuje, ale według tego, kogo bardziej lubi. Przy obecnych cenach i braku podwyżek jest nie do pomyślenia, że niektórzy – ci bardziej lubiani – dostają takie pieniądze. Kilkanaście tysięcy złotych różnicy w wysokości nagród jest niesprawiedliwie, a to przecież my pracujemy na wynagrodzenie dla swoich przełożonych, nie mając z tego nic – mówi jeden z urzędników.

Niesprawiedliwe społecznie

Bożena Lisowska, radna PO, na czerwcowym posiedzeniu sejmiku województwa zapytała marszałka o system premiowania. – Ze względu na dochodzące do mnie sygnały od pracowników, że uznaniowość jest niesprawiedliwa dla niektórych wieloletnich urzędników, że przy przyznawaniu nagród nie jest zachowana równość traktowania, a pojawiają się nawet głosy, że dochodzi do zwykłej dyskryminacji.

Radna Lisowska zwraca uwagę, że niektórzy dostali zaledwie 500-600 złotych nagrody, a inni nawet 10 tys. zł i więcej.

– Tym, którzy i tak dużo zarabiają ze względu na zajmowane stanowisko, daje się wysokie premie, co w odczuciu pracowników jest niesprawiedliwe społecznie – podkreśla radna, która jest jednocześnie przewodniczącą komisji rewizyjnej sejmiku.

W odpowiedzi marszałek województwa Jarosław Stawiarski (PiS) odpowiedział, że nagrody są przyznawane za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, za wzorowe i godne naśladowania wypełnianie obowiązków, za przejawianie inicjatywy i zaangażowania w pracy lub za podnoszenie jej efektywności i jakości”.

Dodał, że w tym roku premie otrzymało 85 proc. zatrudnionych w UM. „Dla 15 proc. pracowników nie zostały one przyznane, „co jest w pełni zgodne z charakterem nagród i regulaminem wynagradzania obowiązującym w urzędzie”. Stawiarski odpisał też radnej, że nagrody „wpływają korzystnie na całe środowisko pracy oraz pomagają stworzyć pozytywne postawy wobec pracy”.

– Ta odpowiedź jest ogólnikowa i pełna sloganów – mówi tymczasem radna Lisowska. – Dlatego ponowię moje pytanie, by marszałek bardziej skrupulatnie podszedł do odpowiedzi. Takie pismo nie wyjaśnia problemu i tylko potęguje poczucie niesprawiedliwości – zaznacza szefowa komisji rewizyjnej.