Rewolucja w komunikacji miejskiej. Startują spotkania z mieszkańcami

Poddany konsultacjom społecznym projekt zakłada wręcz rewolucję. Zmienić mają się trasy ponad połowy linii. Pięć z nich ma zostać zlikwidowanych, pojawić się mogą cztery nowe. Skomunikowane mają też zostać części miasta, do których miejskie autobusy i trolejbusy do tej pory nie docierały. Chodzi m.in. o ulice Zelwerowicza na Czechowie, Królowej Bony na Felinie, Dunikowskiego i Wyścigową na Dziesiątej, czy odcinek ul. Głębokiej w pobliżu nowej części kampusu UMCS.

Szczegółowo proponowane zmiany opisujemy tutaj.

Nie jest to jeszcze ostateczna wersja, bo przed zatwierdzeniem proponowanych zmian, Ratusz pyta o zdanie mieszkańców. Swoje uwagi można zgłaszać do 13 października za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie ztm.lublin.eu. Odpowiedzi na wątpliwości dotyczące projektu będzie można usłyszeć podczas pięciu spotkań informacyjnych, jakie mają odbyć się w lubelskich dzielnicach.

Pierwsze z nich zaplanowano dziś o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej. Będzie ono adresowane do mieszkańców dzielnic Czuby Południowe i Północne, Rury, Węglin Południowy i Północny, Wrotków oraz Zemborzyce. Kolejne spotkania odbędą się:

3 października (wtorek) w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Konstantynów, Sławin, Sławinek i Szerokie).

4 października (środa) w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Podzamcze 9 (Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i Tatary).

11 października (środa) w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego 116 (Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Kośminek i Za Cukrownią).

12 października (czwartek) w Ratuszu przy pl. Łokietka 1 (Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 17. W ubiegłym tygodniu propozycja zmian została przedstawiona radnym miejskim oraz członkom rad dzielnic.

- Otrzymane uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie po zakończeniu procesu konsultacyjnego czyli po przeprowadzeniu ostatniego spotkania 12 października. Wykonawca opracowania przedstawi koncepcję optymalizacji po wnioskach z procesu konsultacyjnego do końca października, natomiast wdrożenie założonych rozwiązań planowane jest oczywiście równolegle do oddania do użytkowania Dworca Lublin – mówi Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Budowa obiektu przy ul. Krochmalnej, który pierwotnie miał być gotowy w lipcu ubiegłego roku, powinna zakończyć się do 10 października. Według wstępnych założeń, powinien zacząć działać z początkiem 2024 roku. Ale nie oznacza to, że wraz z jego uruchomieniem zaczną obowiązywać wszystkie wprowadzane zmiany. Podczas spotkania z radnymi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Grzegorz Malec zapowiedział, że może to się odbywać etapami. ZTM podtrzymuje to stanowisko.

- W zależności od zakresu wypracowanego po konsultacjach konsensusu, projekt może być wdrażany zarówno kompleksowo, ale również nie wykluczany jest scenariusz stopniowego wdrożenia, z uwagi na to, że zmiana lokalizacji dworca to proces długofalowy – informuje Monika Fisz.