Rewolucja w Radzie Dzielnicy Bronowice. Żądają odwołania Andrzeja Szyszko

Pod wnioskiem podpisali się radni Katarzyna Bisak, Hanna Księżopolska-Bachmatiuk, Hubert Obrusiewicz, Artur Lis, Andrzej Bojanek.

– Niejednokrotnie działania Andrzeja Szyszko prowadzone są na szkodę mieszkańców. Jednym z przykładów jest chociażby przesunięcie z rezerwy celowej na 2024 rok środków przeznaczonych na budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Grabskiego na remont „Centrum Aktywności Lokalnej i Integracji Wielopokoleniowej w lokalu po byłym sklepie AGD mieszczącym się przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie” – czytamy we wniosku złożonym przez pięcioro radnych.

Twierdzą, że o miejsca parkingowe przy ulicy Grabskiego mieszkańcy zabiegali od wielu lat, również rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej oraz dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe prowadzone na „Orliku”.

– Według naszej wiedzy ostateczna decyzja odnośnie powstania przy ul. Krańcowej 106 „Centrum Aktywności Lokalnej i Integracji Wielopokoleniowej” jeszcze nie zapadła, w związku z tym nie ma obecnie podstaw do przesuwania środków na zadanie, które jeszcze nie istnieje, z zadania, które zostało zatwierdzone przez Radę Miasta Lublin z dnia 5 września 2024 r. – argumentują radni dzielnicowi.

Ale to jest tylko jeden z podnoszonych zarzutów wobec przewodniczącego Szyszki. We wniosku o odwołanie podnoszone jest także to, że „wielokrotnie nie utożsamia się z niektórymi częściami dzielnicy, jak chociażby z tzw. starymi Bronowicami’.

Ponadto radni zarzucają przewodniczącemu naruszanie przepisów Rady Dzielnicy. Chodzi o brak możliwości zapoznania się dokumentami, projektami uchwał, które mają być procedowane na Radach Dzielnicy. Są one dostarczane, według radnych, at hoc na posiedzeniach. Kolejne uchybienie, według radnych, to brak publikacji uchwał na stronie internetowej Rady Dzielnicy Bronowice, do czego obliguje przewodniczącego statut.

– Pragniemy nadmienić, że Andrzej Szyszko niejednokrotnie był upominany w poruszanych kwestiach. W każdym przypadku reaguje nazbyt emocjonalnie, próbując obrazić i poniżyć każdego, kto ma odmienny punkt widzenia na daną sprawę. Do niewłaściwych, wręcz umniejszających powagę tej Rady, zachowań Andrzeja Szyszko dochodzi nawet w obecności zaproszonych gości, w tym radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin.

Do sprawy wrócimy.