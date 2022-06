Robert skoczył. Aż łupnęło – relacje świadków z nocnego pożaru w Lublinie [zdjęcia]

Strażacy oceniają, że akcja, która trwała 3 godziny, była bardzo trudna. I że to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w ostatnich latach. Dojazd do bloku prowadzi przez wąską, osiedlową uliczkę zastawioną samochodami. Strażacy mieli problem z rozstawieniem drabin.

– Bardzo późno zauważony pożar – przyznaje starszy kapitan Andrzej Szacoń, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. – Gdy dojechaliśmy na miejsce, był już bardzo rozwinięty. Osoby zgłaszające informowały, że widać ogień, że widać dym. Pierwsza informacja, jaką dostaliśmy od ludzi, była taka, że mężczyzna wyskoczył z okna na 2. piętrze. Osoby znajdujące się na wyższych kondygnacjach nawoływały pomocy, były uwięzione. Podejmowaliśmy je za pomocą drabin. Ewakuowaliśmy w ten sposób 4 osoby, w tym kobietę w ciąży. Łącznie do szpitala trafiło pięć osób: właśnie ta kobieta w ciąży, mężczyzna oraz troje dzieci, w wieku do 10 lat, które uskarżały się na złe samopoczucie.

Podczas przeszukania strażacy natrafili na dwa ciała: kobiety, i mężczyzny w wieku 50-60 lat. – Może byli na meczu u Roberta? Może to ta Elka, co przychodziła i Krzysiek – zastanawiają się sąsiedzi, przypominając, że we wtorek wieczorem Polska grała z Belgią.

Z ogniem walczyło 22 strażaków z sześciu zastępów, straty wynoszą wstępnie 500 tys. zł, głównie z uwagi na całkowicie zniszczone mieszkanie.

25 osób zostało ewakuowanych z sąsiednich mieszkań i klatek. Większość spędziła noc u znajomych i rodzin. Trzy osoby trafiły do Centrum Interwencji Kryzysowej przy Północnej.

Na miejscu, oprócz policji i prokuratora, byli także pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, którzy oceniali, czy budynek nadaje się do dalszego zamieszkania. – Konstrukcja raczej nie została naruszona przez pożar, bo jest to budynek wykonany z wielkiej płyty, w technologii monolitycznej, tak jak i klatka schodowa – mówi jeden z inspektorów. – Mieszkanie jest całkowicie spalone, te położone wyżej nie zostały naruszone, ale wątpię, żeby się nadawały do użytku bez generalnego remontu: dym, okopcenie, czad dostaje się wszędzie. Zniszczeniu uległa też instalacja elektryczna i gazowa. Media od tej klatki są odcięte.

Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Ustalają to strażacy i prokuratura. – Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety i mężczyzny, którzy zginęli bezpośrednio w pożarze - mówi Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Będzie pobrane DNA, bo nie ustalono dotąd danych personalnych tych osób. W sprawie mężczyzny, który wyskoczył przez okno, biegli z zakresu medycyny sądowej będa ustalać, czy przyczyną śmierci był upadek, czy obrażenia powstałe w wyniku pożaru.

St. kpt. Szacoń zwraca uwagę na bardzo istotną rzecz: – Gdyby w tym mieszkaniu był czujnik dymu, być może nie doszłoby do takiej tragedii. Nawet gdyby ktoś spał, był nieprzytomny i nie słyszał alarmu, to na pewno sąsiedzi by to usłyszeli i zareagowali – zaznacza oficer prasowy, apelując przy okazji o montaż takich urządzeń w naszych domach.