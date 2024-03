Roboty rehabilitacyjne pomagają lubelskim pacjentom

W skład zakupionego sprzętu wchodzi m.in. dynamiczny stół do pionizacji z funkcją kroczenia, który może służyć pacjentom z ciężkimi urazami lub tych w śpiączce.

- Leżący na stole pacjent ma ustabilizowane kończyny dolne, które mechanicznie są wprawiane w ruch. W trakcie pionizacji zostaje wymuszony ruch kroczenia. To pozwala na szybszy powrót do zdrowia i usprawnienie funkcji krążeniowej. Trening, podczas którego pacjent kroczy, trwa ok. 20 minut. Tak efektywnej pracy nie bylibyśmy w stanie wykonać bez robota – mówi dr n. med. Magdalena Sobiech, koordynatorka zespołu fizjoterapeutów w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 w Lublinie.

Pacjenci mogą skorzystać także z rękawic i monitora 3D przeznaczonych do rehabilitacji dłoni, które utraciły sprawność w wyniku uszkodzeń układu nerwowego. Rękawice są podłączone do monitora i gdy pacjent wykonuje ruch zdrowej kończyny, ten jest przekazywany do kończyny chorej, a to wszystko jest widoczne na monitorze.

- Taki trening jest bardzo istotny np. dla osób po udarze, które mają porażenie połowicze. Wielokrotność powtarzania takich ruchów może prowadzić do odbudowywania się układu nerwowego, tworzenia nowych dróg ruchowych i być może powrotu części funkcji manualnych – dodaje dr n. med. Magdalena Sobiech.

Dodatkowo, szpital dysponuje trzema mobilnymi szynami do pracy biernej i wspomaganej w rehabilitacji stawu kolanowego, biodrowego i skokowego. Jedna z szyn jest wyposażona w element, który wywołuje wibracje, pobudzając mięśnie do skurczu, co tym samym wspomaga ich pracę.

Wśród pacjentów SPSK4 są osoby z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, urazami mózgu, a także po udarach. Lekarze i fizjoterapeuci pomagają również osobom ze stwardnieniem rozsianym oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Pacjenci z tymi schorzeniami także skorzystają z nowych robotów rehabilitacyjnych.

- Pacjenci przychodzą do kliniki oczekując profesjonalnego leczenia. Dostosowujemy metody leczenia do możliwości i oczekiwań chorych. Ważne na tym etapie jest ocenienie ryzyka i przeciwskazań. Zakupione innowacyjne produkty wspierają zaangażowanie i pobudzają naszych pacjentów, otwierając nowe perspektywy w procesie rekonwalescencji i przywracając im nadzieję - mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK nr 4 w Lublinie.

Zakup sprzętów został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Całkowity koszt urządzeń wyniósł prawie milion złotych.