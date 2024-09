Dofinansowanie do opieki w żłobku. Rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie

Program ma ruszyć 1 października. Rodzice będą mogli starać się o dofinansowanie w jednym z trzech obszarów:

- Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) - dla rodziców aktywnych zawodowo 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12-35 miesięcy

- Aktywnie w żłobku - dofinansowanie do żłobka do 1500 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna, bez kosztów wyżywienia

- Aktywnie w domu - 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12-35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują swojego malucha w domu

W środę do Lublina przyjechały wicemarszałkini sejmu Monika Wielichowska i wiceministra w resorcie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska, które podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez posła KO Michała Krawczyka opowiedziały o koncepcji programu.

- Inwestujemy na rekordową skalę w politykę prorodzinną. Dzięki „aktywnemu rodzicowi”, od 1 października opieka w publicznych żłobkach będzie bezpłatna, likwidujemy bariery finansowe. „Aktywnym maluchem” tworzymy nowe miejsca opieki nad dziećmi, a „aktywnym rodzicem” wspieramy rodziców najmłodszych dzieci. I to rodzice wybierają, z której formy świadczenia skorzystają. Zapowiadane „babciowe” to 1500 zł dla rodziców, którzy chcą zaangażować osobę trzecią do opieki nad ich dziećmi, „aktywnie w żłobku” to świadczenie w wysokości do 1500 zł, które będzie kierowane do organizatora opieki. W przypadku „aktywnie w domu”, rodzice będą otrzymywali 500 zł, by mogli zostać z dzieckiem w domu – mówi Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Nasze rządowe programy są kierowane również do miejsc, gdzie tej opieki publicznej ani prywatnej nie ma. Dopiero zakończyliśmy nabór w ramach programu pierwszy dzienny opiekun w gminie, ponieważ 42 proc. gmin w Polsce to białe plamy i tam rodzic nie ma wyboru. Dziecko powinno rozwijać się w grupie rówieśniczej, ponieważ się uspołecznia, nabywa tam bardzo ważne kompetencje życiowe, tam inwestujemy w rozwój kognitywny dziecka, w jego umiejętności lingwistyczne i wystarczy dosłownie kilka godzin dziennie, by dzieci rozwijały się na jak najwyższym poziomie – podkreśla Gajewska.

Dofinansowanie do 1500 zł w ramach „aktywnie w żłobku” dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych. Miasto dopłaca dodatkowo 400 złotych do funkcjonowania prywatnych żłobków, więc jeśli pobierana przez placówkę opłata nie przekroczy 1900 złotych, rodzice również nie zapłacą tam za opiekę. Jeśli przekroczy, będzie trzeba dopłacić różnicę. Trzeba podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów wyżywienia, za które rodzic będzie musiał zapłacić.

Wicemarszałkini Wielichowska wspomniała również, że realizacja programów jest możliwa dzięki odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Za kwotę 6,5 mln złotych, do 2029 roku, w ramach „aktywnego malucha” ma powstać 102 tys. różnych miejsc dla dzieci, w tym m.in. żłobków. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodał, że dzięki temu programowi, udało się już zmniejszyć liczbę „białych plam” w województwie lubelskim o 45 procent.

Na ten moment, w Lublinie jest 9 publicznych żłobków, do których uczęszcza 1200 maluchów oraz 69 niepublicznych, w których jest 2226 miejsc. Nabór do „aktywnego rodzica” rusza 1 października. Wnioski będą przyjmowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rodzic wybiera tylko jedno z trzech świadczeń w danym miesiącu. W zależności od aktualnych potrzeb w danym miesiącu, może swobodnie zmieniać rodzaj świadczenia.