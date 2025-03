Kilkanaście dni temu pisaliśmy o przyznanych środkach z programu „Aktywne Place Zabaw 2025”. Do 7 z 9 miejskich żłobków trafią m.in. tablice do malowania, bujaki i karuzele, piaskownice, sześciokąty sensoryczne oraz zestawy zabawowe (np. domki, trap, tunel i panele manipulacyjne). Cała infrastruktura będzie bezpieczna i odporna na działanie warunków atmosferycznych. Prace będą trwały do końca roku.

Udziału w programie nie wzięły jednak dwa żłobki na terenie Lublina – nr 9 przy ul. Zelwerowicza i nr 4 na ul. Puławskiej. W przypadku pierwszego sprawa jest dosyć jasna – placówkę czeka przebudowa w celu utworzenia tam dodatkowych 180 miejsc dla dzieci. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Z programu nie skorzysta również Żłobek nr 4 – dlaczego? W pierwszych komunikatach Urząd Miasta w ogóle pominął temat tej placówki. Sprawę w swoje ręce wzięli jednak rodzice.

– Zainteresowałam się tym tematem po artykule w „Dzienniku Wschodnim” – od razu zaczęłam dzwonić po urzędach i pytać, skąd taka decyzja. Najpierw powiedziano mi, że to przez drzewa rosnące nad żłobkiem, które uniemożliwiają budowę placu zabaw. Po kolejnych telefonach i mojej dociekliwości rozpętała się prawdziwa burza. Dowiedzieliśmy się, że na nasz żłobek w ogóle nie został złożony wniosek o finansowanie, a wszystko dlatego, że placówka wymaga kompleksowego remontu – mówi pani Karolina, przewodnicząca Rady Rodziców.

Opiekunowie swoich pociech zaczęli dzwonić, dopytywać i wysyłać pisma. W efekcie w ubiegłym tygodniu spotkali się z Małgorzatą Momot – dyrektorką Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, a w piątek (28.03) odbyli rozmowę z Anną Augustyniak (zastępczynią prezydenta) i innymi urzędnikami odpowiedzialnymi za remonty oraz oświatę.

Rodzice domagali się konkretnych informacji – dlaczego ich żłobek nie dostał dofinansowania? Kiedy odbędzie się wspomniany remont i co obejmie?

Delegacja z Ratusza nie była jednak w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jedno jest pewne – założenia programu „Aktywne place zabaw 2025” wykluczają wszelkie zmiany i remonty na następne trzy lata. Czy w związku z tym renowacja placówki jest bliżej, niż się wydaje?

– Nie mogliśmy skorzystać z tego projektu. Budżetu miasta na dzień dzisiejszy nie stać na przeprowadzenie kapitalnego remontu. De facto wiązałoby się to z czasowym zamknięciem tej placówki. Nie ma decyzji, kiedy to nastąpi. Musieliśmy wszystko skalkulować i sprawdzić, które żłobki nadają się technicznie do tego, by przez najbliższe trzy lata bezpiecznie korzystać z placów zabaw, bez konieczności przeróbek czy renowacji. W przeciwnym razie konsekwencje byłyby takie, że musielibyśmy zwrócić przyznane środki. Na dzień dzisiejszy trudno określić, kiedy zapadnie decyzja o remoncie, ponieważ wymaga to szeregu badań – mówiła Barbara Danieluk, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.

Decyzja urzędników oburzyła rodziców. Na ten moment maluchy mają do dyspozycji jedynie niewielką piaskownicę i drewnianą ciuchcię. Niewykorzystanego miejsca, które ich zdaniem można by ciekawie zagospodarować, jest całkiem sporo.

– W tym momencie nasze dzieci są poszkodowane, bo nie będą miały dostępu do takiej infrastruktury jak dzieci w innych żłobkach. To dla nas, rodziców, bardzo przykre. Wszyscy mówią, że będzie remont, ale nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy – twierdzi Karolina, której wtórują inni rodzice.