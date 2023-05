Lublin. Rower miejski od poniedziałku już nie za złotówkę. Nowy cennik

Tegoroczny, dziesiąty sezon Lubelskiego Roweru Miejskiego wystartował 21 marca. Po raz pierwszy system obsługuje nie zewnętrzna firma, a podległe miastu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które na początek użytkownikom zaoferowało atrakcyjną promocję. Wystarczyło uiścić opłatę inicjacyjną w wysokości 1 zł, by móc korzystać z rowerów do woli. Oferta miała obowiązywać do końca kwietnia, ale przed majówką przedłużono ją do 14 maja.

- Była to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą miejskiej wypożyczali i przetestowania odnowionej floty rowerów. Przygotowana przez nas specjalna oferta za symboliczną złotówkę spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników. Mam nadzieję, że część z nich nadal będzie korzystać z tej formy mobilności, a poprzez integrację systemów komunikacji zbiorowej i rowerowej, grono odbiorców jeszcze się powiększy – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Od poniedziałku, by wypożyczać rowery, będzie trzeba pobrać z internetowego sklepu aplikację „Lubelski Rower Miejski”. Dotychczasowe konto użytkownika zostanie do niej przeniesione wraz z aktualnym saldem, a dane do logowania się nie zmienią. Opłata startowa wyniesie 10 zł, zacznie też obowiązywać nowy cennik.

Za pierwsze 30 minut jazdy zapłacimy 1 zł. Kolejne pół godziny będzie kosztowało 50 gr, a każda następna godzina – złotówkę. W tej opcji będzie istniała także możliwość dokonania półgodzinnej rezerwacji jednośladu za 1 zł.

Dostępne mają być także abonamenty:

tygodniowy (10 zł za 10 godzin do „wyjeżdżenia”),

30-dniowy (20 zł za 30 godz.),

90-dniowy (55 zł za 95 godz.),

sezonowy (125 zł za 230 godz.).

W przypadku abonamentów obowiązujących przez co najmniej miesiąc opcja rezerwacji będzie kosztowała 50 gr.

Lubelski Rower Miejski będzie zintegrowany z Lubelską Kartą Miejską i systemem LUBIKA. Posiadacze biletów okresowych komunikacji miejskiej będą mogli wypożyczać rowery w ramach zakupu dowolnego bilety. Z kolei dla osób posiadających identyfikatory LKM przewidziano specjalny cennik, uwzględniający rabaty. Przykładowo, dwugodzinna przejażdżka będzie w takim przypadku o 75 gr tańsza, niż w przypadku standardowego wypożyczenia.

Obecnie w systemie do dyspozycji jest 520 jednośladów i blisko 130 stacji. Docelowo flota ma wzrosnąć do 600 sztuk. Od 21 marca rowery wypożyczano ok. 43 tys. razy.