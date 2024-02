Lublin: „Miasto Kultury”. Wiadomo, jakie projekty sfinansuje samorząd

Do tegorocznej edycji programu zgłoszono 171 projektów, do następnego etapu po ocenie formalnej przeszło 170, a finalnie miasto dofinansuje 74. Po rekomendacji komisji konkursowej zwiększono środki do rozdysponowania o 96 tys. złotych. Finalnie miasto przeznaczy 1 mln 196 tys. złotych na realizację zwycięskich projektów.

– „Miasto Kultury” to jeden z naszych czołowych programów, skierowanych do organizacji pozarządowych, które w dużej mierze animują lubelską kulturę. Działają one na zasadach oddolnych i partycypacyjnych, więc ich pomysły doskonale uzupełniają miejską ofertę kulturalną, jednocześnie prezentując wysoki poziom merytoryczny. W tym roku do konkursu wpłynęło ponad 170 projektów. To pokazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, program cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W tym roku dofinansowanie otrzymały wydarzenia cykliczne i znane lublinianom. To m.in. koncerty muzyki klasycznej w projektach „Harmonie Starego Miasta” czy „Fonie Lublina”. Oprócz tego, w tym roku można spodziewać się XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin – Czuby 2024”, „Demakijaż. Festiwal Sztuki Kobiet – 9. edycja” czy „Arena Gier ed. 7”. Miasto wsparło również sztukę cyrkową, czyli projekty takie jak „Cyrkowisko 2024” i „Cyrkomaniacy”.

Na osoby uzdolnione artystycznie będą czekały konkursy m.in. „Konkurs fotograficzny – Lublin miasto inspiracji” czy „XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego” Kontynuowane będzie także finansowanie wydawnictwa czasopism: „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” oraz „Pisma Folkowego”. Chętni wezmą udział w spotkaniach tanecznych np. „Lublinatico – weekendowe spotkania z tangiem argentyńskim” czy w warsztacie tworzenia lamp „lampArt”.

Młodzi mieszkańcy Lublina będą mogli wziąć udział w wielu projektach takich jak XXIII Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie „Dziennikarstwo z duchem czasu”, XI Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy „Lubelskie Spotkania Akordeonowe", „Otwarta Szkoła 2024” czy „WeFilm dla szkół”.

W programie kulturalnym jest również miejsce na projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Są to m.in. „Aktywni on/offline 2024”, „XXXIV Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku”.