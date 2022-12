Rządowy węgiel dla Lublina okazał się kiepski jakościowo. Za dużo miału

W ramach rządowego programu tańszy węgiel jest rozprowadzany przez spółkę PGE Paliwa do samorządów, które same organizują punkty sprzedaży dla mieszkańców lub powierzają to profesjonalnym składom opału. Władze Lublina wybrały to drugie rozwiązanie. Do trzech wyznaczonych składów (Nowy Świat 13a, Dziubińskiej 43, Abramowice Prywatne 152) trafia węgiel ze składowiska PGE Paliwa w Biłgoraju. Opał sprzedawany po 2 tys. zł za tonę jest importowany z Indonezji.

Okazuje się, że paliwo jest złej jakości.

– Z informacji przekazywanych przez składy węgla wynika, że zawartość miału w odbieranym paliwie przekracza parametry jakościowe i sięga nawet od 20 do 30 proc. – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. – Ponadto zastrzeżenia budzi fakt, że węgiel odbierany ze składowiska spółki w Biłgoraju, nie jest przesiewany, tak jak w przypadku podmiotów komercyjnych, lecz ładowany na samochody dostawcze bezpośrednio z wagonów lub pryzm.

– Wystąpiliśmy do PGE Paliwa z pismem, w którym przekazaliśmy uwagi dotyczące jakości odbieranego paliwa – poinformował Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. – Jeśli firmy wprowadzające węgiel do obrotu dostarczają podmiotom komercyjnym paliwo o wysokich parametrach, to tak samo powinny postępować w przypadku gospodarstw domowych kupujących węgiel od gmin. Szczególnie, że jest to zadanie zlecone przez rząd i zgodnie z rządowymi zapewnieniami surowiec ma być bardzo dobrej jakości.

W ślad za komunikatem Ratusza poprosiliśmy biuro prasowe PGE o informację, czy zamierza coś zrobić, by przekazywany Lublinowi węgiel był odpowiedniej jakości. Czekamy na odpowiedź.

Ratusz zastrzega, że nie może zgłosić reklamacji. – Przepisy nie dają miastu prawnych narzędzi do zareklamowania dostarczanego paliwa z powodu wysokiej zawartości podziarna – stwierdza Czerwonka. – Minister klimatu i środowiska zawiesił swoim rozporządzeniem obowiązek stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych do 30 kwietnia 2023 r.

Czy władze Lublina rozważają wstrzymanie sprzedaży węgla do czasu zapewnienia odpowiedniej jego jakości? – Miasto nie wstrzyma zleconej przez rząd dystrybucji węgla. Sprzedaż będzie kontynuowana zgodnie z zawartymi umowami – potwierdza Wojewódzki, który ma nadzieje, że kolejne dostawy będą odpowiednio przesortowane. – Mieszkańcom Lublina, którzy mają zastrzeżenia do jakości surowca przysługuje prawo do złożenia reklamacji w składzie węgla, w którym dokonali zakupu.