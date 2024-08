Rzecznik Praw Obywatelskich w Ratuszu. Chce poznać co trapi mieszkańców

80 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Pamiętamy. Uroczystości w całym regionie

To był wyjątkowy zryw zbrojny. 1 sierpnia 1944 roku Armia Krajowa wystąpiła przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Do walk włączyła się ludność cywilna. I choć po ponad dwóch miesiącach krwawych walk Powstańcy Warszawscy musieli skapitulować, ich heroiczna postawa do dziś budzi szacunek. A uroczystości rocznicowe co roku odbywają się w całym kraju.