Seniorze rusz się z fotela. Politechnika Lubelska zaprasza na bezpłatne zajęcia

– Zawsze z niecierpliwością czekam na kolejne zajęcia. Znalazłam tutaj miłe towarzystwo, z którym dużo raźniej ćwiczyć. Poza tym chcę jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością – mówi pani Ela, jedna z uczestniczek zajęć, które odbywają się w środy w godz. 18.30-20.

Do grupy można jeszcze dołączyć. Co czeka chętnych? Na zajęciach wykonywane są ćwiczeni: wzmacniające gorset mięśniowy odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz zwiększające stabilizację stawów, rozciągające, poprawiające elastyczność ciała, równowagę i koordynację, również wzrokowo-słuchową, a także relaksacyjne i oddechowe. Wszystko przy muzyce, bo aktywność ma się wiązać z relaksem, zabawą i przyjemnością.

– Aktywność fizyczna wskazana jest w każdym wieku, ale po 60. roku życia kieruje się ona kilkoma zasadami. Przede wszystkim należy pamiętać, że wykonywane ćwiczenia powinny mieć charakter funkcjonalny. Wówczas możemy liczyć na ich przydatność w sytuacjach zagrożenia upadkiem czy w konieczności zachowania równowagi. Bardzo ważne jest również, aby ćwiczenia uwzględniały możliwości motoryczne osób ćwiczących oraz stan ich zdrowia – uważa Sylwia Złomańczuk instruktorka fitness ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej. Dodaje, że gimnastyka przeciwdziała osteoporozie, nadciśnieniu, miażdżycy, zmianom zwyrodnieniowym. Pomaga również stabilizować poziom cukru oraz prawidłową masę ciała, zwiększa metabolizm. Takie zajęcia wpływają również korzystnie na pracę układu krwionośnego i oddechowego.

Politechnika nie zapomina też o treningu umysłowym i proponuje… szachy.

– Rozgrywki szachowe można porównać z mentalną siłownią. Już samo przyswojenie zasad gry oznacza poprawę sprawności intelektualnej seniora. Emerytura to czas, w którym głowa potrzebuje gimnastyki – przekonuje instruktor dr Piotr Waniurski, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. – Gra w szachy doskonale wpływa na poprawę koncentracji i pamięci, pozytywnie oddziaływują na zdolność logicznego myślenia, odmładza umysł. To również doskonała okazja do nawiązania kontaktów, dla wielu samotnych seniorów to wspaniały czas spędzony w gronie innych osób.

Na zajęcia zapisywać można się w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej, tel. 81 538-45-47.