Seniorze, zaszczep się przeciw pneumokokom

Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, w Polsce każdego roku odnotowuje się ponad 1000 przypadków Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej. Pneumokoki wywołują choroby górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, zatok oraz zapalenie oskrzeli. Są także najczęstszą przyczyną zapalenia ucha środkowego, a bakterie mogą dostać się do krwi i wywołać zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsę (posocznicę). Objawy dotyczą głównie dzieci i seniorów.

Z programu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy i mieszkanki Lublina, którzy mają więcej niż 65 lat i nie byli dotychczas szczepieni.

- Zapraszamy najstarsze mieszkanki i mieszkańców Lublina do udziału w miejskim programie i zachęcamy, by nie odkładać wizyty w przychodni na później. Okres wakacyjny to dobry czas, aby zadbać o stan swojego zdrowia. Skorzystanie z bezpłatnych szczepionek teraz, pomoże wzmocnić kondycję zdrowotną jeszcze przed sezonem nasilonych zachorowań infekcyjnych - mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta ds. społecznych.

Szczepionka nie wymaga dodatkowych dawek przypominających. Chętni mogą zgłaszać się do przychodni bez względu na to, do której są zapisani w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Akcja potrwa do momentu wyczerpania puli szczepionek, ale nie później niż do 15 listopada bieżącego roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przychodnie biorące udział w programie: