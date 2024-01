Setki tysięcy dla pacjentów hematoonkologicznych

Na akcję składało się wiele wydarzeń. W ramach 10 edycji, jeszcze w październiku, medycy, naukowcy, biznesmeni oraz urzędnicy na chwilę stali się aktorami, grającymi w spektaklu „Zakręcona Dziesiątka”. Podsumowaniem była piątkowa aukcja charytatywna.

Zobaczcie jak się przygotowywali i jak sobie poradzili.

Tegoroczna edycja LACH powstała z myślą o pacjentach z rzadkimi nowotworami krwi. Dzięki sprzedaży biletów na spektakl, aukcji i wpłat darczyńców Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Białaczki

Kierownik Kliniki wskazuje, że akcja przysłuży się również pacjentom z ultra rzadkimi chorobami, przy których pacjenci otrzymują diagnozę często po wielu miesiącach, a nawet latach i dopiero wtedy mogą rozpocząć właściwe leczenie.

- Klinika udziela ok. 30 tys. porad w skali roku i ok. 4000 hospitalizacji co roku. W tej grupie mamy ok. 80 pacjentów z tymi najbardziej agresywnymi chorobami, ale do tej grupy zaliczają się również pacjenci, których do tej pory nikt nie potrafił zdiagnozować – zaznacza prof. dr hab. n. med. Marek Hus, kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku USK nr 1 w Lublinie i dodaje:

- Dzisiaj w Polsce większość tych chorób jest już zaopiekowana i to jest ogromny sukces nasz i grup pacjenckich, które wywierały presję na naszych decydentów zarządzających polityką zdrowotną. Udało nam się uzyskać dostęp w praktycznie większości przypadków do potrzebnych leków, które są nam niezbędne do tego, żeby prowadzić właściwą terapię.