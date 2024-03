Siła współczesnej kobiety - Prezydent Miasta Lublin wyróżnił zasłużone lublinianki

Wyróżnione kobiety docenione zostały za swoją aktywność zawodową a także za przyczynianie się do rozwoju i promocji naszego miasta w życiu prywatnym.

-Kilkanaście lat temu pani prezydent Monika Lipińska zaproponowała, by powstało forum kobiet przy prezydencie Lublina. Zaczęliśmy dostrzegać bardzo dużą aktywność w środowisku naszych pań, to spowodowało, że zaczęliśmy się zastanawiać się jak im podziękować i jak je uhonorować. Tak powstał pomysł by kolejne panie otrzymały medale - podziękowania ze strony prezydenta w imieniu mieszkańców Lublina. Pamiętajmy ten dzień jest szczególny, 8 marca jest pewną tradycją - mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.