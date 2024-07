Skrucha złodzieja. Oddał głośnik i przeprosił

O kradzieży głośnika z plenerowego ogródka klub Sezon z ulicy Złotej 2 na lubelskim Starym Mieście poinformował w weekend w mediach społecznościowych. Do informacji został dołączony film przedstawiający dwóch mężczyzn, którzy dokonali przestępstwa.

Właściciele lokalu zachęcali internautów do udostępniania zapisu z kamer, licząc, że to być może skłoni sprawców do zwrócenia łupu. Na apel zaregowało mnóstwo ludzi. Informację na ten temat zamieściliśmy również my, na www.dziennikwschodni.pl.

I są efekty. Skradziony głośnik, wart 3,5 tys. zł wrócił na swoje miejsce.

"W poniedziałek wieczorem jeden z panów z filmu przyszedł na podwórko, odniósł głośnik, wymownym gestem przeprosił wiedząc, że jest w oku kamery, a potem poinformował na barze, że głośnik wrócił już na swoje miejsce. I że przeprasza. Byliśmy wkurzeni i już nie jesteśmy. Nie wiemy czy ten człowiek coś zrozumiał czy nie. Ale dziękujemy, że jednak postanowił naprawić swój błąd. Kradzieży nie tolerujemy. Ale potrafimy wybaczyć" - czytamy na facebookowym profilu Sezonu.

Znalazły się tam również podziękowania dla naszej redakcji, a także wszystkich innych, którzy do szczęśliwego finału się przyczynili.