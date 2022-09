Słynna ławka w kształcie Polski jest już w Lublinie. Co zobaczysz, jak na niej usiądziesz?

Jak przekazał nam rzecznik prasowy CSK Andrzej Goliszek, taka data widnieje w umowie, jaką z instytucją zawarła agencja reklamowa Hackett Hamilton. To firma, która realizuje kampanię promocyjną z ławkami na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ile na wynajmie powierzchni zarobi CSK? – W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ale są to standardowe stawki komercyjne – mówi Goliszek.

O nietypowych instalacjach w ubiegłym tygodniu mówiła cała Polska. Takie konstrukcje jako pierwsze stanęły m.in. przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w pobliżu Planetarium Śląskiego w Chorzowie czy na bulwarach nad Wisłokiem w Rzeszowie. Okazało się, że za to przedsięwzięcie odpowiada będący własnością Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Stanowi to element akcji informacyjno-promocyjnej poświęconej inwestycjom, których realizację wspomaga BGK – przekazała spółka w oficjalnym komunikacie, kiedy o sprawie zrobiło się głośno.

Takie instalacje miały stanąć w 16 miastach w Polsce, po jednej w każdym województwie. Bank poinformował, że w naszym regionie wskazany został Lublin, ale dokładna lokalizacja była owiana tajemnicą. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że będzie nią właśnie plac przed Centrum Spotkania Kultur.

Sęk w tym, że oddana do użytku w 2015 roku siedziba instytucji został wybudowany z funduszy unijnych, a nie przy udziale BGK. Inna sprawa, że ławeczka została ustawiona w taki sposób, że umożliwia oglądanie nie gmachu CSK, a fragmentu placu Teatralnego i znajdującego się pod drugiej stronie Al. Racławickich rektoratu Uniwersytetu Medycznego.

– Jaki jest sens podziwiania betonu? – zastanawia się jeden z przechodniów, którego spotkaliśmy w trakcie montażu instalacji.

Swoje wątpliwości co do konstrukcji w mediach społecznościowych zgłosił lubelski poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Krawczyk. Parlamentarzysta zasugerował, że ławka staje w centrum Lublina ze złamaniem prawa, bez wymaganego jego zdaniem prawem budowlanym pozwolenia na budowę. – Będę to wyjaśniał. A oni, mam nadzieję, będą demontować.

Jak przekazywał wcześniej BGK, koszt jednej instalacji z ławeczką to 100 tys. zł.