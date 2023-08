Spacery wśród cieni. Cmentarz przy ul. Lipowej bez tajemnic

Spacery po cmentarzu to cykl otwartych spotkań, na których doświadczeni historycy opowiedzą m.in. o pochowanych tam najważniejszych postaciach dla dziejów Lublina, zabytkowych nagrobkach czy zagadkowej architekturze.

Wydarzenie dedykowane jest głównie miłośnikom historii Lublina, osobom zainteresowanym sztuką cmentarną oraz turystom, którzy chcą poznać miasto z mniej oczywistej strony. Pierwsze spotkania już w tę sobotę o godzinie 11 i 14. Podczas pierwszej serii spacerów chętni podążą śladami lublinian, którzy zmienili miasto oraz zapoznają się z wielokulturową architekturą cmentarza.

– Mamy do czynienia z wyjątkowym zespołem cmentarzy, ponieważ obok siebie jest kilka cmentarzy należących do różnych wyznań. Pokazuje nam to wielokulturowość, wielowyznaniowość i wielonarodowość Lublina. Na cmentarzu jest 5 kaplic. Najstarsza jest kaplica rzymsko-katolicka, która powstała w I poł. XX w. Reprezentuje ona bardzo spokojne formy architektury postklasycystycznej. Jest też kaplica prawosławna w stylu bizantyjsko-rosyjskim, znacznie wyróżniająca się od innych. Najciekawsza jest jednak kaplica na cment arzu wojskowym przy ul. Białej, która powstała w czasie I wojny światowej. Ma ona cechy wiedeńskiej secesji i jest to jedyny taki czysty przerzut tego stylu na naszym gruncie w tej części Polski – mówi dr Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków.