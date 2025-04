Incydent polski to inicjatywa, która od 2020 roku wspiera rodzimą twórczość w dziedzinie cyrku współczesnego. Jej celem jest inspirowanie do tworzenia nowych produkcji oraz zwiększenie widoczności polskich artystów na arenie krajowej i międzynarodowej. W tym roku wyłoniony zostanie przynajmniej jeden spektakl, który zostanie zaprezentowany podczas lipcowego festiwalu.

Kryteria i warunki uczestnictwa

Do naboru mogą przystąpić zarówno indywidualni artyści, jak i kolektywy, których spektakle trwają co najmniej 40 minut i są związane ze sztuką cyrkową. Preferowane są produkcje, które miały premierę nie wcześniej niż dwa lata temu. Organizatorzy będą oceniać oryginalność, spójność estetyczną i dramaturgiczną, a także możliwości techniczne oraz doświadczenie twórców. Zgłoszenia należy składać przez formularz dostępny na stronach Warsztatów Kultury lub Carnavalu Sztukmistrzów.

Carnaval Sztukmistrzów to nie tylko pokazy akrobatyki, żonglerki czy iluzji, ale także magiczna atmosfera, która co roku przyciąga tysiące widzów. Festiwal odbędzie się w dniach 24-27 lipca 2025 roku w Lublinie, a większość wydarzeń będzie dostępna bezpłatnie. To okazja, by zobaczyć najlepsze produkcje cyrkowe w Polsce i poczuć niepowtarzalny klimat tego wydarzenia.