Spotykamy się z rolnikami, przyśpieszamy z drogowcami

Zacznijmy od rolnictwa. Panie wojewodo trwa cykl spotkań „Wspólnie dla rolnictwa, w których aktywnie pan uczestniczy. Są to spotkania informacyjne dla rolników organizowane przez regionalnych agend obsługujących rolnictwo – KOWR, ARMiR, KRUIS, Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jakie wnioski można wysnuć po tych spotkaniach?

– Spotkania w ramach cyklu „Wspólnie dla rolnictwa”, to nasza odpowiedź na głos rolników. Wielokrotnie podkreślali oni, że przez ostatnie lata, za czasów poprzedniej ekipy rządzącej, brakowało dialogu, rzetelnej informacji i chęci współpracy. Zmieniliśmy to, ponieważ wolimy rozmawiać na takich spotkaniach, a nie na ulicy – podczas strajków. Te cykliczne spotkania w regionie cieszą się dużym zainteresowaniem, a my staramy się, aby nie były one jedynie jednostronnym przekazem informacji, ale okazją do realnego dialogu i wypracowania wspólnych rozwiązań. Pierwsze wnioski z tych spotkań już się wyłaniają. Rolnicy mówią głównie o konieczność uproszczenia procedur administracyjnych, czego odpowiedzią będzie deregulacja w rolnictwie, której przygotowanie zapowiedział minister Czesław Siekierski.

Rolnicy pytają również o dzierżawę gruntów, mechanizmy unijnego wsparcia, rentę wdowią, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w gospodarstwach czy kontrole produktów rolnych przez Inspekcje. Ważnym tematem podjętym przeze mnie oraz posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana jest planowana przez UE umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą, która może negatywnie wpłynąć na nasz rynek. W tym celu większość organizacji rolniczych z województwa lubelskiego podpisało stanowisko sprzeciwiające się liberalizacji handlu z Ukrainą, które trafia do unijnych komisarzy oraz europarlamentarzystów. Natomiast po naszych spotkaniach przesłaliśmy już pierwsze wnioski rolników do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym miejscu chcę po raz podziękować dyrektorom KRUS, KOWR, ARiMR i LODR za organizację tych spotkań i wsłuchiwanie się w głos naszych rolników.

Czy LUW już teraz przygotowuje się na scenariusz z ubiegłego roku, czyli klęski pogodowe rujnujące rolników – plantatorów, producentów owoców miękkich?

– We wszystkich gminach w województwie lubelskim powołane są komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zostali poproszeni o przeanalizowanie składów komisji. Po przekazaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzoru protokołu oraz wytycznych planujemy zorganizować szkolenia dla wszystkich chętnych członków komisji. Jednak ze względu na nieprzewidywalność zjawisk pogodowych, które mają wpływ na warunki gospodarowania na roli, trudno jest na początku sezonu wegetacyjnego przewidzieć i przygotować się na wszelkie możliwe zjawiska i okoliczności, które mogą wystąpić. Mieliśmy bezśnieżną zimę oraz niskie temperatury, które występowały głównie w lutym br. i już teraz samorządy zgłaszają możliwość wystąpienia zjawiska ujemnych skutków przezimowania spowodowanych wysmalaniem roślin – ozimin sianych jesienią ubiegłego roku. Ponadto ze względu na brak opadów, głównie śniegu i deficyt wilgoci w glebie, jest niemal pewne wystąpienie suszy. Zjawisko to jest monitorowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, a za szacowanie tego zjawiska odpowiada dedykowana aplikacja do której jest wiele zastrzeżeń od rolników.

Widzimy, jak wielkie szkody wyrządziły zeszłoroczne anomalia pogodowe, ponieważ w 2024 roku potwierdziliśmy 14 tys. protokołów komisji dotyczących głównie sektora owoców. Dlatego naszym priorytetem jest maksymalne skrócenie czasu ich weryfikacji na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków, tak aby Ministerstwo i instytucje rolnicze mogły jak najszybciej uruchomić ewentualne mechanizmy wsparcia. Zapewniam, że pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW, którzy od lat realizują zadania związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych, są przygotowani do nowego sezonu szacowań w rolnictwie.