StarFest 2024. Fantastyczny Festiwal Wyobraźni

17-latek dachował samochodem w Puławach. Nie miał prawa jazdy

Na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Grota Roweckiego w Puławach doszło do groźnie wyglądającego wypadku. 17-letni kierowca volkswagena, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów, doprowadził do dachowania samochodu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.