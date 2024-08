Drony i motopompy dla strażaków. Unia Europejska dała na sprzęt miliony

Urządzenia oficjalnie i uroczyście przekazano we wtorek w ośrodku szkoleniowym KW PSP.

- To są bardzo potrzebne sprzęty, drony, pompy i inne drobiazgi, które służą strażakom. Ale pamiętajmy, że cały projekt to jest 130 milionów. Kwota 107 milionów to dofinansowanie unijne. Projekt jest innowacyjny, nowatorski na skalę kraju. Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo ekologiczne w tzw. działaniu 3.1 przeznaczyliśmy 107 milionów. To są naprawdę środki, które posłużą dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo i jakość pracy naszych strażaków - mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

W ramach projektu dla komend miejskich i powiatowych kupiono 21 dronów. Z kolei 173 przenośne motopompy szlamowe mają trafić do jednostek OSP w poszczególnych powiatach. Dodatkowo KP PSP w Lubartowie otrzymała przyczepę do przewozu kontenerów.

- Mimo naszych starań o bezpieczne życie, liczba zdarzeń wymagających interwencji służb nie maleje. Fundusze Europejskie wspierają nasz system, a nowy sprzęt zapewnia, że reakcje na zdarzenia będą efektywniejsze - podkreślił Stawiarski.

Wkrótce do strażaków z naszego województwa mają trafić również pojazdy ratowniczo-gaśnicze, samochody z drabinami mechanicznymi, a także nowoczesny sprzęt służący do przeprowadzania sprawnej ewakuacji.