Lubelskie Dni Integracji: Wsparcie, różnorodność i współpraca

– Wszystkie nasze uczelnie bardzo mocno stawiają na inkluzywność i wsparcie studentów z różnymi potrzebami. Nie tylko w kryzysie psychicznym, ale również z różnymi deficytami. Wierzymy, że ta nasza wspólna inicjatywa ma sens. To jest bardzo potrzebne naszym studentom. Dlatego jesteśmy tu wszyscy razem – mówiła prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS.

Rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, profesor Radosław Dobrowolski, zaznaczył, że Piknik Integracyjny jest jednym z elementów układanki, którą uczelnie starają się wspólnie układać.

Dotyczy to współpracy różnych uczelni publicznych miasta w różnych aspektach i sferach. Nie tylko tych związanych z nauką, dydaktyką czy życiem organizacyjnym, ale również takimi rzeczami, które z pozoru wydają się może wtórne, drugorzędne a są niezwykle ważne, zwłaszcza dla studentów i pracowników, którzy z różnych względów mają pewne ograniczenia fizyczne.

– Myślę, że z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie będzie większe i szerszy odbiór społeczny. A to, że zrozumienie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, staje się już zupełnie normalne i naturalne, choćby w zestawieniu z tym co było jeszcze dekadę temu, jeśli chodzi o dostępność infrastrukturalną, jaką mieliśmy na naszych uczelniach. Uczyniliśmy krok milowy by wprowadzić wiele potrzebnych rozwiązań – mówił prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

– Znosimy bariery architektoniczne, mamy na to finanse i odpowiednie przepisy. Myślę, że teraz czas na zniesienie barier w umysłach ludzi i społeczeństwa. Na pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami, niczym się od nas nie różnią – podkreśliła prof. Urszula Kosior-Korzecka, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas pikniku można było zapoznać się z wieloma nowościami i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. To na przykład aplikacja T1DCoach skierowana do osób chorych na cukrzycę typu 1, pomagająca w zdobyciu wiedzy i umiejętności prowadzenia swojego życia z chorobą czy aplikacja Pokonaj Afazję.com, służąca do rehabilitacji mowy dla osób dorosłych po uszkodzeniu mózgu.

Środowe wydarzenie odbyło się w ramach II Lubelskich Dni Integracji, które zorganizował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy.