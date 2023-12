Studenci niosą pomoc

Na kiermaszu będzie można wykonać ozdoby własnoręcznie przygotowane przez studentów Politechniki oraz podopiecznych Kliniki Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Oprócz tego Stowarzyszenie Zabawolandia przygotuje pyszne i rozgrzewające herbatki. Dochód z ich zakupu zostanie przekazany na cele statutowe stowarzyszenia. Oprócz tego, za datek do mikołajowej czapki, będzie można sobie zrobić zdjęcie z najprawdziwszym Świętym Mikołajem, wpisać się do pamiątkowej księgi świętego Mikołaja oraz zostawić do niego list.

W tym czasie odbędzie się także kiermasz produktów tradycyjnych, miodów, orzechów i innych dóbr lasów.

Wydarzenie zakończy wspólne śpiewanie kolęd.

Data: 19.12.2023

Miejsce: Hol Główny Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Godzina: 11-15, wspólne kolędowanie o 13.30