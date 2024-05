Studencka Wiosna Teatralna: Trzy dni pełne amatorskiego teatru studenckiego

Hasłem tegorocznego Festiwalu są „Pre-teksty”. Przygotowano dziewięć studenckich sztuk teatralnych z rożnych części Polski. Z twórcami widzowie spotykają się w klubie festiwalowym, gdzie omawiają spektakle.

Studencka Wiosna Teatralna to nie tylko festiwal, to również czas spotkań, wymiany myśli i budowania więzi wokół pasji do teatru. A także warsztaty teatralne.

Za nami spektakle: „Pocałunek łez” / Teatr Fatum; „Inkryminacja” / Teatr Imperialny; „Legenda o Karmazynie” / Teatr Studencki UMK Antrakt.

W czwartek na scenie:

• 15:00-16:00: spektakl IV „Polskie Wesele” /Kabaret – Naturalni/Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Mała Sala Widowiskowa)

• 16:30-17:15: spektakl V „Paperweights” / Villainarium / Uniwersytet Gdański (Sala Widowiskowa)

17:30-18:30: spektakl VI „Ciepła dłoń, która ściera szron” / Teatr Nie Ma - Grupa NieObecni / Uniwersytet Szczeciński (Mała Sala Widowiskowa)

• 19:30-20.15: spektakl VII „Odys płaczący” / Teatr ITP / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Sala Widowiskowa)

W piątek na scenie:

• 14:00-15:00: spektakl VIII „Białe noce” /Teatr Scena Główna Handlowa w Warszawie / Szkoła Główna Handlowa (Sala Widowiskowa)

• 15:20-16:20: spektakl IX „Próby - nadzieja umiera ostatnia” / Teatr Politechniki Warszawskiej / Politechnika Warszawska (Mała Sala Widowiskowa)

• 19: ogłoszenie werdyktu Jury

Wstęp na wszystkie spektakle bezpłatny.