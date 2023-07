Studia lekarskie w Lublinie. Łatwiej było się dostać na Uniwersytet Medyczny czy KUL?

Laura Bernat siódma na 200 m grzbietem, jak wypadła reszta pływaków AZS UMCS na MŚ w Fukuoce?

Podczas mistrzostw świata w Fukuoce reprezentacja Polski wywalczyła jeden medal. Do domu zabrał go Krzysztof Chmielewski, który był drugi na 200 metrów stylem motylkowym. Sporo powodów do radości mieli jednak także przedstawiciele AZS UMCS Lublin. W Japonii startowali: Laura Bernat, Kacper Stokowski i Adela Piskorska.