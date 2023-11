Studia to nie tylko nauka. Studenci Politechniki zachęcają do aktywności

Tego typu wydarzenia organizowane na lubelskich uczelniach mają na celu pokazanie, że studia, to nie tylko czas na siedzenie w książkach lub imprezowanie. Uczelnie oferują szeroką gamę zajęć dodatkowych i kół naukowych, które pozwalają rozwijać swoje pasje i praktycznie przygotowywać się do kariery zawodowej.

– Podczas wydarzenia studenci mogą podejść do przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich by dowiedzieć się w jaki sposób działają i co ciekawego robią – mówi Adam Leśniak, wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.