Sześć goli w sparingu Lublinianki z Górnikiem II Łęczna, dwa powroty na Wieniawę już oficjalnie

Jarosław Milcz i Przemysław Kanarek już oficjalnie są piłkarzami Lublinianki. Obaj wracają do klubu po latach przerwy. Ten pierwszy dobrze wprowadził się do drużyny, bo w dwóch ostatnich sparingach dwa razy trafił do siatki. W sobotę podopieczni Marcina Zająca przegrywali z Górnikiem II Łęczna 0:2 i 1:3, ale wyciągnęli wynik na 3:3.