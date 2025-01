Studniówki 2025. Jak bawili się uczniowie XIX LO?

Karanawałowe szaleństwo w Trzydziestce

Trwa karnawał i potrwa do 6 marca, a to oznacza, że można imprezować prawie 2 miesiące. Zobaczmy, jak rozpoczęto karnawał w lubelskim klubie 30, do którego co weekend ustawiają się kolejki. Jeśli jesteście ciekawi, co się działo wtedy w klubie, to zapraszamy do oglądania naszej fotogalerii. Tak się bawi Lublin!