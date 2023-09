Stuletni profesor i minister z dobrą nowiną na inauguracji roku na Uniwersytecie Przyrodniczym

Tradycyjną immatrykulację, czyli symboliczne przyjęcie tegorocznych maturzystów do grona studentów poprzedziło wręczenie medali i odznaczeń. Jedną z wyróżnionych osób był obchodzący niedawno jubileusz setnych urodzin prof. Marian Kossowski, wieloletni emerytowany wykładowca uczelni i wychowawca kilku pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Krzysztof Kowalczyk mówił m.in. o uczelnianych inwestycjach. W minionym roku akademickim ukończono budowy Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii oraz Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie, które obecnie jest w trakcie wyposażania.

- Łączna kwota inwestycji zrealizowanych w minionym roku wyniosła ponad 25 mln zł. W tym roku otrzymamy kolejne granty aparaturowe na kwotę ponad 9 mln zł oraz dofinansowanie na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej. Dzięki tym funduszom w najbliższym czasie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zostanie doposażony w platformę do badań genomowych, pracownię ortopedyczną do diagnostyki i rehabilitacji koni czy system do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów – wyliczał prof. Kowalczyk.